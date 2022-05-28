«Недомузыкант учит нас жить»: Шахназаров едко высказался в адрес Кортнева

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев поддержал инициативу петербургских законодателей, которые разработали новый законопроект. Они предлагают штрафовать уличных музыкантов за мат.

По мнению Кортнева, инициатива – правильная. Ведь на улице песни могут услышать и дети.

Публицист Михаил Шахназаров высказался по этому поводу в своем телеграм-канале.

«Мощная крыша у Кортнева. Недомузыкант наговорил на статью, но спокойно раздает мини-интервью и учит нас жить», — заявил Шахназаров.

Напомним, ранее Шахназаров осудил действия и слова многих уехавших за границу звезд, в том числе Андрея Макаревича, Максима Галкина, Чулпан Хаматовой и других. В то же время Макаревич заявил, что знать не знает такого журналиста.

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