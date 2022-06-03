«Люди поют, дарят подарки, благодарят губернатора»: как Максим Галкин отзывался о «Поле чудес»

Телеведущий на своем концерте 2019 года в Новосибирске назвал игру отдельным жанром, который возможен только в России.

Телеведущий и юморист Максим Галкин во время своего знаменитого концерта в Новосибирске в 2019 году подкалывал ведущего Леонида Якубовича и забавно высказывался о его игре «Поле чудес».

«У нас есть замечательная программа «Поле чудес». Кстати, недавно Якубовича ограбили. Вынесли из квартиры 80 банок облепихового варенья. Он оценил ущерб где-то в 750 очков». Максим Галкин

Как рассказывал Галкин, «Поле чудес» — это тоже явление в России. «Там от самой игры, где люди угадывают слова, осталось семь минут хронометража. Все остальное время люди поют, дарят подарки, благодарят губернатора. Это отдельный жанр такой. Он возможен только у нас», — говорил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой находится в Израиле. Совсем скоро у него состоятся концерты в этой стране.

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