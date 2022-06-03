«Потому что есть возможность их всех обозвать»: почему Максим Галкин отказывался от званий

Пародист и юморист принципиально всегда был против каких-то регалий.

Юморист и муж народной артистки СССР певицы Аллы Пугачевой, Максим Галкин, принципиально всегда был против присвоения артистам каких-то званий. Именно поэтому у него нет даже звания заслуженного артиста России.

На своем знаменитом концерте в Новосибирске в 2019 году Максим Галкин четко обозначал свою позицию и объяснил, почему он против званий.

«Нам не дают времени обмозговать информацию, показанную по телевидению. Все разжевывают. Говорят: «Так — это враги». Это туда, это сюда. Мы боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Пока что на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу вот эти звания. Вот это все. Потому что так есть возможность их всех обозвать. Ну вы поняли меня. А так ты как будто зависим от кого-то». Максим Галкин

Напомним, что Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой находится в Израиле. Совсем скоро у него состоятся концерты в этой стране.

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