«Лайк» от Орбакайте и кума Николаева! Как выглядит похорошевшая в Израиле Пугачева

Алла Пугачева уже четвертый месяц отдыхает в Израиле. По словам певицы, в Россию они с детьми — двойняшками Гарри и Лизой вернутся не раньше сентября к школе. Шоумен Максим Галкин на это время запланировал гастрольный тур за границей. Да и спешить с приездом в подмосковную деревню Грязь юмористу не за чем.

Так, его программу «Сегодня вечером» ведет Николай Цискаридзе. Пока не понятна история с шоу «Лучше всех!». Но поклонники уверены, что и тут ожидается замена. Из претендентов зрители уже назвали: Дмитрия Нагиева, Сергея Безрукова, Ивана Охлобыстина, Илью Соболева и Александра Олешко.

Похоже, что все эти нюансы творчества мужа Примадонну совершенно не волнуют. В Израиле Алла Борисовна только хорошеет. Так, к примеру, певица не постеснялась отказаться от яркого макияжа, даже не использовала тушь, из-за чего показалось, что Пугачева и вовсе осталась без ресничек. Зато на губах у артистки нюдовая помада.

Кристина Орбакайте и кум певицы композитор Игорь Николаев отметились «лайком» под фото Примадонны. Так, жена Михаила Земцова опровергла слухи о разладе в семье. Свою именитую маму Кристина поддерживает и все также почитает.

Похоже в семье Примадонны царит мир и покой. Сама Алла Борисовна сияет счастливой улыбкой, проводя отпуск в Израиле на вилле старшего брата Максима Галкина — Дмитрия. Он пустил их с племянниками пожить в свой роскошный дом.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.