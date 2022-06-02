Лиза — в стильном купальнике, Гарри — в маске: Галкин заснял, как подросшие двойняшки плещутся в море

Семья Аллы Пугачевой провела день на море. У малышей начались каникулы.

Максим Галкин является одним из самых известных юмористов. Он уже давно выступает на сцене и завоевал любовь сотен тысяч поклонников. Артист счастлив в браке с Аллой Пугачевой.

Не раз супруги сталкивались с критикой из-за большой разницы в возрасте. Однако из года в год они демонстрируют идиллию. В феврале Примадонна с мужем и детьми улетела в Израиль.

Вот уже три месяца Галкин находится на курорте. Он готовится дать там концерты. Пугачева делится кадрами, на которых гуляет или устраивает посиделки с друзьями.

А вот 2 июня Максим впервые за долгое время показала двойняшек Лизу и Гарри. Малыши оканчивали второй класс дистанционно. Теперь они наслаждаются каникулами.

Галкин заснял, как наследники плещутся в море. Лиза и Гарри заметно подросли. Они прыгали на волны. Дочка Примадонны в лавандовом стильном купальнике скакала по побережью. Ее брат в очках для плавания кричал от восторга.

«На море с семьей — бесценно», — заявил артист.

Он отключил комментарии к посту. Однако поклонники стали обсуждать ролик в Сети. Многие поразились тому, как выросли двойняшки. «Как же они повзрослели», «Столько счастья в этих кадрах», «Лиза с модельными ножками», «Они просто прелесть», «Ну Лиза кокетка», «Гарри прям маленький Макс! Вот это гены», — прокомментировали кадры фанаты.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.