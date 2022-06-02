Муж Аллы Пугачевой провел время с детьми на пляже.

Максим Галкин еще несколько месяцев назад давал концерты в России, но в феврале он уехал с Аллой Пугачевой и детьми в Израиль. Вскоре его заменили в передаче «Сегодня вечером».

Место ведущего занял Николай Цискаридзе. А вот Максим теперь готовится выступать в израильских городах. Примечательно, что на днях Алла Борисовна покрасовалась в парке с белоснежном наряде. Она ловко ответила хейтерам.

После отъезда пары в Сети появилось много слухов. Однако Примадонна посмеялась и над якобы разводом с мужем, и над тем, что эмигрировала. Звезда намерена к осени вернуться домой.

Восьмилетние двойняшки учились дистанционно, а теперь у них начались каникулы. Галкин провел с ними день на пляже. Он опубликовал видео, на котором Лиза и Гарри плескаются в воде.

«На море с семьей — бесценно», — написал артист.

Малыши бегали и сопротивлялись волнам. Им было очень весело. Они кричали и смеялись. За ними наблюдал папа.

«Ой, меня накрыло», — кричал Гарри. «Ура», — также кричал он.

Комментарии к посту Максим закрыл. Он старается избегать негативных комментариев, тем более в адрес детей. Но в фан-аккаунтах публика только умилилась тому, как выросли двойняшки. «Они такие большие», «Лиза стройняшка!», «А Гарри стал еще больше похож на папу», «Как им весело», «Вот это каникулы», — прокомментировали видео пользователи Сети.

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