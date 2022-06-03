Maruv на последнем месяце беременности может передвигаться только в инвалидном кресле

Украинская певица Анна Корсун не очень хорошо выглядит.

Певица Maruv, которая совсем скоро станет мамой, не может передвигаться без посторонней помощи. Фото знаменитости появилось в телеграм-канале «НеМалахов».

На снимке можно увидеть исполнительницу в инвалидном кресле. Самостоятельно ходить она пока не может. За украинской звездой ухаживает ее муж и по совместительству менеджер Александр.

Напомним, что Maruv впервые станет мамой. При этом она отмечала, что во время беременности потеряла былой лоск. В частности, сильно располнела.

Ранее Maruv говорила, что сосредоточена на своей карьере и детей заводить не спешит. Однако со временем она поменяла свою точку зрения.

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