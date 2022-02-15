«Считаю потрясающим подарком»: MARUV показала, как выглядит на последних сроках беременности

Певица MARUV в Instagram сообщила радостную для всех своих поклонников новость. Она в недалеком будущем впервые станет мамой.
«Та дам! У меня сегодня денюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком!»
«Поздравляем вас. Будьте самой счастливой женщиной во всех проявлениях», «Какая неожиданная новость. Огромное счастье», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что MARUV уже долгое время замужем за своим пиар-менеджером Александром Корсуном. Интересно, что муж исполнительницы в прошлом профессиональный спортсмен. Он даже провел несколько матчей за гандбольную команду «Харьков».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.