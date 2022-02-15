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«Считаю потрясающим подарком»: MARUV показала, как выглядит на последних сроках беременности

Известная певица в недалеком будущем впервые станет мамой.

«Считаю потрясающим подарком»: MARUV показала, как выглядит на последних сроках беременности
MARUV. Фото: Globallookpress.com

Певица MARUV в Instagram сообщила радостную для всех своих поклонников новость. Она в недалеком будущем впервые станет мамой.

MARUV
MARUV. Фото: instagram.com/maruvofficial/

«Та дам! У меня сегодня денюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком!»

MARUV

«Поздравляем вас. Будьте самой счастливой женщиной во всех проявлениях», «Какая неожиданная новость. Огромное счастье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что MARUV уже долгое время замужем за своим пиар-менеджером Александром Корсуном. Интересно, что муж исполнительницы в прошлом профессиональный спортсмен. Он даже провел несколько матчей за гандбольную команду «Харьков».

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MaruvMARUV последние новостиАлександр КорсунГК "Харьков"Украина