«Тяжело справляться с эмоциями»: беременная певица Maruv оказалась в Киеве

Анна Корсун, больше известная как Maruv, уже давно выступает на сцене. Она собиралась поехать на «Евровидение» в 2019 году, но ее не выбрали. За последние несколько лет армия ее поклонников выросла.

Она даже выступала в дуэте с Филиппом Киркоровым. Они записали вместе хит «Комильфо». Недавно звезда отметила 31-летие. В особенный день она сообщила, что ждет первенца вместе с мужем Александром Корсуном.

На днях поклонники были обеспокоены тем, что Maruv не выходила на связь. Оказалось, что она находится в Киеве. Уроженка Павлограда Днепропетровской области рассказала, как чувствует себя в условиях кризиса между государствами.

«То, что происходит, это ужасно. Прошу вас не поддаваться панике, читать только проверенные источники! В связи с моим положением хочу покинуть на время социальные сети, чтобы не нервничать и не подвергать опасности своего малыша. Для меня сейчас это самое главное», — написала певица.

Вскоре Maruv засняла, как в пуховике сидит в автомобиле. Она спокойно передвигалась по городу и сообщила своим подписчикам, какая заправка работает.

«Конечно, сейчас мне тяжело справляться с эмоциями. Все мои мысли в этот момент о здоровье моего малыша и нашей безопасности», — отметила артистка.

Она была вынуждена отметить ближайшие концерты.

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