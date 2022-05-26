«Эти оттенки идут блондинкам»: Лариса Долина вслед за Лерой Кудрявцевой щегольнула в остромодном костюме

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Многие поклонники помнят еще премьеру ее хита «Погода в доме». С тех пор она получила множество наград и выпустила десятки песен. Артистка не перестает совершенствоваться.

Она является одной из лучших джазовых исполнительниц. А за последние два года певица также похудела и сменила гардероб. Теперь она смело носит мини-платье и сапожки.

Этой весной Долина часто выходит в свет. На днях она повеселилась на вечеринке Натальи Подольской. Также певица устроила презентацию собственной Музыкальной академии Ларисы Долиной.

Поддержать народную артистку России пришли близкие друзья и мэтры отечественной эстрады. Она щегольнула на публике не только в вечернем платье пудрового цвета, но и костюме с брюками клеш и топом. Наряд в бирюзовом оттенке подчеркнул ее стройную фигуру.

Многие поклонники осыпали Ларису Александровну комплиментами. К слову, такой костюм недавно примерила и Лера Кудрявцева. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro модельер Наз Маер признался, что наряд актуален.

«Несмотря на трендовость костюма и аккуратность аксессуарного ряда, главным достоинством данного комплекта стала цветовая палитра. Это тот самый случай, когда цвет решает многое. Если не все. Посмотрите какой красивый получился переход от водной сини костюма к бирюзе топа. И как эти оттенки идут блондинкам. Перфекто!

Если говорить о трендах, то брючные костюмы, как „с мужского плеча“ остаются в фаворе. У Долиной брюки свободного кроя, что актуально. Если добавить разрезы или, например, добавить легкий клеш, будешь еще трендовее. Но в целом образ оставил приятное впечатление. Понравились украшения: они достаточно яркие, чтобы на них обратить внимание, но не перетягивают на себя одеяло. Одежда в данном случае выступила в качестве оркестра для певицы, оттенив ее красоту. Так и нужно!» — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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