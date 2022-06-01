Лариса Долина в льняном костюме и без макияжа спела дома с Мари Краймбрери

Лариса Долина уже давно стала знаменитой артисткой. Армия ее поклонников растет с тех пор, как вышел хит «Погода в доме». Певица является одной из лучших джазовых исполнительниц и преподает вокал в вузе.

При этом в свои 66 лет она не перестает совершенствоваться. Долина постройнела и сменила гардероб. Она регулярно участвует в телевизионных шоу.

Недавно Долина в белом костюме блистала на красной дорожке. А на днях она отдохнула за городом с Егором Дружининым и Николаем Цискаридзе. Порой певица едва успевает сделать все дела.

А вот 1 июня в гостях у нее оказалась Мари Краймбрери. Они познакомились во время съемок шоу. Тогда Лариса Александровна согласилась дать ей уроки вокала.

Певица предстала в белом льняном костюме. Она была без макияжа, а волосы собрала в хвост. В расслабленном наряде была и Мари. Она пыталась уловить каждый совет артистки.

«Мне нравится тембр голоса у Мари. Попросила исполнить любую песню из репертуара, чтобы понять, что нужно улучшить. Кстати, очень приглянулась мелодия песни „Самолет“», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами. Некоторые даже посчитали, что у них есть что-то схожее с Краймбрери.

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