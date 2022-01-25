Первый день рождения Лилибет придется на празднование платинового юбилея Елизаветы II

Летом 2022 года в Великобритании будут отмечать 70 лет.

Малышка Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, которая дочь британского принца Гарри и его жены-американки Меган Маркл, 4 июня 2022 года отметит свой первый день рождения.

Однако девочке исполнится год в одно время с другой важной датой для всех англичан — годовщиной коронации Елизаветы II. В текущем году Великобритания будет праздновать 70 лет правления своей королевы.

Напомним, коронация состоялась 2 июня 1953 года, но к тому моменту Елизавета II уже 16 месяцев была монархом, просто находилась в трауре по своему почившему отцу. Западные СМИ отмечают, что официальные празднования платинового юбилея королевы в 2022-ом выпадут на тот же уикенд, когда правнучке правительницы исполнится год.

Принц Гарри хотел привезти свою дочь в Англию как раз к важной дате для его венценосной бабушки. Но из-за юридических проволочек с охраной семейное воссоединением может не состояться.

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