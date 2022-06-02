Живот уже огромный: беременная Катя Токарева из «Дома-2» подчеркнула изменившиеся формы в летнем сарафане

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юра Слободян готовятся впервые стать родителями. Катя Токарева пару дней назад рассекретила беременность, сообщив подписчикам микроблога о грядущем пополнении в семье.
Если раньше Катя Токарева тщательно скрывала свое интересное положение, размещая в микроблоге только селфи, то теперь она уже позирует в полный рост.
На фото Катя Токарева предстала в летнем сарафанчике на кухне. Наряд подчеркнул округлившиеся формы будущей мамы и ее уже довольно большой живот.
Катя Токарева рассказывала ранее, что находится на 26-й неделе беременности. Экс-участница призналась, что забеременеть у нее получилось только через полгода после того, как они с мужем решили, что пора обзаводиться наследниками.
Напомним, накануне Катя Токарева рассекретила пол будущего малыша. У пары родится мальчик.
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