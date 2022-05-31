Катя Токарева и Юрий Слободян из «Дома-2» ждут ребенка

Бывшие участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян готовятся впервые стать родителями.

Катя Токарева сама сообщила о том, что ждет ребенка. Сделала она это на своей страничке в соцсети.

Катя Токарева опубликовала снимок с фотосессии, которую устроила вместе с мужем. В кадре отчетливо виден округлившийся животик будущей мамы.

Поклонники поздравляют Катю Токареву с грядущим пополнением в семье и признаются, что очень рады за нее и Юру Слободяна.

Стоит отметить, что подписчики Токаревой уже давно догадались, что она ждет ребенка. Катя в последнее время показывала в микроблоге себя только частично, не давая попасть в кадр животику.

Напомним, накануне, 30 мая, о беременности сообщила другая звезда «Дома-2» — Юлия Ефременкова. Она ждет ребенка от своего избранника Мондезира.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.