«Главное – желанный»: беременная Катя Токарева из «Дома-2» рассекретила пол будущего малыша

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян ждут первенца.

Срок беременности у Кати Токаревой двадцать пять недель, и будущие родители уже знают, ребенок какого пола у них родится.

Катя Токарева не стала скрывать это прекрасное обстоятельство от подписчиков. В микроблоге она поделилась трогательным видео, на котором запечатлено, как она сообщает пол малыша мужу Юрию Слободяну.

«Мы узнали пол малыша, иду после УЗИ сообщать будущему папе, который ожидает за дверью. Главное — желанный здоровый будущий малыш», — прокомментировала видео Катя Токарева.

В кадре она со снимком УЗИ подходит к Юре Слободяну и говорит ему очень важные слова.

«У нас будет мальчик», — тихо произносит Катя Токарева.

Юра расплывается в счастливой улыбке и бросается ее обнимать.

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