Катя Токарева из «Дома-2» озвучила срок беременности

Экс-участница реалити-шоу Катя Токарева ждет первенца от своего мужа Юрия Слободяна.

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Токарева поделилась прекрасной новостью с подписчиками микроблога.

Катя рассказала, что она беременна, и озвучила срок своего прекрасного положения.

Как оказалось, Катя Токарева довольно долго скрывала от поклонников, что готовится стать мамой. Срок беременности уже довольно внушительный.

«Двадцать пять недель», — сообщила Катя Токарева в микроблоге.

Ребенка Катя Токарева ждет от своего мужа Юрия Слободяна, с которым познакомилась и закрутила роман на «Доме-2». Свадьбу пара сыграла уже после ухода с проекта.

А пару лет назад Катя Токарева и Юрий Слободян переехали жить в Польшу. Именно в этой стране на свет появится первенец пары экс-участников «Дома-2».

Напомним, накануне о своей беременности сообщила другая звезда телестройки, бывшая участница и экс-ведущая проекта Юлия Ефременкова.

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