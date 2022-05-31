Катя Токарева из «Дома-2» озвучила срок беременности

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Токарева поделилась прекрасной новостью с подписчиками микроблога.
Катя рассказала, что она беременна, и озвучила срок своего прекрасного положения.
Как оказалось, Катя Токарева довольно долго скрывала от поклонников, что готовится стать мамой. Срок беременности уже довольно внушительный.
«Двадцать пять недель», — сообщила Катя Токарева в микроблоге.
Ребенка Катя Токарева ждет от своего мужа Юрия Слободяна, с которым познакомилась и закрутила роман на «Доме-2». Свадьбу пара сыграла уже после ухода с проекта.
А пару лет назад Катя Токарева и Юрий Слободян переехали жить в Польшу. Именно в этой стране на свет появится первенец пары экс-участников «Дома-2».
Напомним, накануне о своей беременности сообщила другая звезда телестройки, бывшая участница и экс-ведущая проекта Юлия Ефременкова.
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