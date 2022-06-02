«Кошечка зажгла»: Клава Кока в платье-бюстье засветила мощные формы на публике

Певица приехала в Молдову с концертами. Ее смелый образ сразил фанатов.

Клава Кока является известной исполнительницей. Она не скрывает, что в начале карьеры не все ее творчество оценивали положительно.

Однако теперь певица — одна из самых популярных в России и записывает дуэты с такими звездами, как Александр Ревва и Нилетто. Поклонники восхищаются не только ее треками, но и стилем в одежде.

больше по теме Клава Кока в избушке с мальчишками: как певица отдохнула в Молдове Молодая артистка посетила два города и успела не только дать концерты.

Кока не боится экспериментировать. Она не раз появлялась на красных дорожках в чулках и мини-шортах. Теперь певица приехала в Молдавию. За один день она дала два концерта. Блондинка не скрывает, что смогла повеселиться и даже отдохнуть.

На сцене Клава зажгла в платье-бюстье из кожи. Наряд украшали молнии с разных сторон, которые она не стала застегивать. Певица засветила свои мощные формы на публике. Поклонники выкрикивали ее хиты, поэтому артистке осталось только прыгать от счастья. Она засветила свои бедра во всей красе и декольте.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Ее осыпали комплиментами. «Какая классная», «Ну просто кукла», «Ох, какие формы», «Интересный наряд, не скрывает самого главного», «Ну что за зажигалочка», «Просто пушка», «Кошечка зажгла», «Ну фигурка огнище», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.