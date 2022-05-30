Стильная даже дома: Клава Кока в кроп-топе и ультрамодных брюках запечатлелась в спальне

Певица похвасталась тем, как выглядит с утра.

Клава Кока уже много лет занимается музыкой. Она смогла стать популярной исполнительницей. Артистка пела дуэтом с Александром Реввой и Димой Биланом. Она славится своими заводными ритмами и чувством стиля.

В свои 25 лет певица не перестает восхищать поклонников своими нарядами, которые подчеркивают ее достоинства. Недавно на гастролях она щегольнула в ультрамодных лосинах со штрипками.

Но теперь Клава снова находится в Санкт-Петербурге. На этот раз она запечатлелась утром в своей спальне. Певица решила похвастаться тем, как выглядит. Она облачилась в черный кроп-топ и принтованные брюки свободного кроя.

Она сделала акцент на тонкой талии и скрыла изъяны фигуры. Макияж в нюдовых тонах и небрежный макияж дополнили ее образ. Она поддержала тренд на молодежный стиль с разрезами и принтами.

А вскоре Кока отправилась в этом наряде кататься на лодке по реке. Она насладилась солнечной погодой. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка.

«Какай красивая», «Лучок зачетный», «Ох, какой крутой стайл», «Очень стильно! Люблю, когда такой наряд с минимальными цветами», «Клава, ты только хорошеешь», «Просто слов нет, какая талия», «Удачный макияж! Такая естественная», — стали писать пользователи Сети.

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