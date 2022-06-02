Клава Кока в избушке с мальчишками: как певица отдохнула в Молдове

Молодая артистка посетила два города и успела не только дать концерты.

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц в России. Она пела с Димой Биланом, Александром Реввой и другими артистами. Ее песни мгновенно становятся хитами.

Также артистка завоевала любовь публики благодаря своим дерзким образам. Она носит как чулки, так и рваные джинсы, демонстрируя свою индивидуальность.

Недавно Кока щегольнула в Москве на премии, а также провела несколько дней в Санкт-Петербурге. Однако запоминающейся для нее стала поездка в Молдову, где она дала два концерта в разных городах.

Публика ее приняла очень тепло. Многие перепели саму артистку. Также Клаву поразило гостеприимство молдаван. Она умилилась деревянной избушке, куда ее поселили, простому убранству и уюту. Звезда не удержалась и сняла цыплят, а также богатый стол.

«Посмотрите, в какой атмосфере мы сидим: стол, мальчики, кошечки <…> цыплята!» — восхищалась она. «Сидим вот в такой избушке. И вот честно, лучше любого мишленовского ресторана», — добавила певица.

Ее окружали парни — танцоры из ее коллектива и музыканты. Поклонники в свою очередь отметили, что Кока умеет отдыхать не только в странах, как Исландия. Певица получила много комплиментов. «Ох, в каком ты окружении», «А как можно быть свободной, если рядом такие парни?», «Вот это пир у тебя там! А еще же гонорары получишь», — стали писать подписчики.

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