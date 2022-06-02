«Нежнее нежного»: Муцениеце щегольнула в платье на запах с принтом «мильфлер» и косухе оверсайз

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что давно строит карьеру в кино, хотя начинала работать моделью. В ее копилке уже есть яркие роли в фильме «Тобол» и сериале «Закрытая школа».

Она стала еще чаще сниматься после развода с Павлом Прилучным. И хотя теперь актриса сама заботится о сыне Тимофее и дочке Мие, звезде удается путешествовать, посещать красные дорожки и заниматься спортом.

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Уже несколько дней Агата находится на съемках в другом городе. Она делится кадрами, на которых красуется без макияжа. Но к лету артистка успела подготовиться.

Она утроила фотосессию в трендовом образе. Муцениеце покрасовалась в белом платье на запах с принтом «мильфлер» и косухе оверсайз. Она дополнила образ босоножками. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и скрыл изъяны фигуры.

«Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, от мира целого ты далека, и все твое — от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук неостывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей», — написала звезда.

Бывшая жена Прилучного поддержала тренд на женственные принты и косухи в мужском стиле. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. «Какая ты красивая, счастья вам с детишками и твоим близким», «Агата, ты просто шикарна! Где еще найти такую красотку, как ты?», «Красивая и шикарная Агата!», Как же вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

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