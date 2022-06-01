Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри попросили вооруженную охрану для визита к королеве

4 июня Великобритания празднует платиновый юбилей коронации королевы Елизаветы II. Несмотря на то что Меган Маркл и принц Уильям отреклись от престола, их пригласили во дворец на торжество.

Однако герцогов Сассекских сильно волновал один момент: после отречения от престола их лишили вооруженной охраны силами полиции. Принц Гарри пытался оспорить этот момент, но у него не вышло.

Между тем звездную чету очень сильно беспокоит их безопасность. Видимо, из-за излишнего внимания прессы и просто людей различного характера. Путешествуя по миру, они никогда не берут с собой свиту прислуги, но обязательно ездят со своей охраной. Но на территории Англии чувствуют себя комфортно именно с полицией.

Судя по всему, королеве Елизавете II сильно хочется увидеть своего внука и правнуков Арчи и Лилибет, с которой она вообще еще не встречалась. Поэтому монаршая особа решила удовлетворить просьбу принца Гарри и Меган Маркл и все-таки приставить к ним государственных служителей правопорядка, пишет DailyMail.

Полицейские будут сопровождать герцогов исключительно на официальных мероприятиях. На частных встречах им придется обойтись без сопровождения.

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