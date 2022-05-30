Кейт Миддлтон в элегантном чайном платье миди и туфельках Jimmy Choo щегольнула в саду

Принц Уильям ни на шаг не отходил от Кейт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли пропустить камерную вечеринку в саду Букингемского дворца. Накануне герцоги Кембриджские устроили еще один праздник, на котором фотографы сумели запечатлеть невестку Елизаветы II. Сын леди Ди позировал с Кейт, словно они молодожены — супруги ни на секунду не разлучались. Так, принц Уильям всюду сопровождал Миддлтон.

Надо отдать должное герцогине Кембриджской, она привлекла к себе все внимание публики, принарядившись для встречи с титулованными гостями. Кейт покрасовалась в элегантном чайном платье миди, сшитом специально для нее: струящийся подол юбки, приталенный силуэт и воздушные рукава в сочетании с холодным мятным оттенком делали лук герцогини Кембриджской утонченным и сдержанным.

В тон платью Кейт подобрала шляпку Филипа Трейси с пышным бутоном и остроносые лодочки Jimmy Choo. Компанию ей и супругу составили также другие члены королевской семьи: принцесса Беатрис и дядя Уильяма принц Эдвард.

«Герцогиня выглядит превосходно! Из украшений обручальное кольцо и серьги-подвески со светло-бирюзовыми камнями в желтом золоте. Образ очень нежный, свежий, но при этом как нельзя лучше подходит мероприятию. Аристократическая элегантность во всем!» — уточнила в беседе с Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

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