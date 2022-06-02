Бородина вслед за Брежневой щегольнула в модных брюках «бананах» и алом бомбре

Ксения Бородина является известной телеведущей. Больше 20 лет она работает на телевидении. Ксения может похвастаться тем, что хорошо зарабатывает.
Она живет в роскошном доме и балует дочек, которые не только несколько раз в год отдыхают на дорогостоящих курортах, но и носят брендовые наряды. Примечательно, что и сама звезда регулярно пополняет свой гардероб.
Недавно Бородина приехала в Санкт-Петербург. Там она провела несколько дней с подругами. Телеведущая гуляла по музеям и даже побаловалась пышками.
Она с собой взяла несколько нарядов от кожаных шорт до джинсов. А вот накануне Ксения покрасовалась в брюках бананах цвета мокрый асфальт и алом бомбере. Она продемонстрировала лук в стиле спорт-шик.
Ранее Вера Брежнева также отдала предпочтение таким брюкам. Они умело скрывают изъяны фигуры. Бородина рассказала, что осталась в восторге от своей поездки.
«Какая душевная поездка получилась! Столько положительной энергии, такой заряд и только ее и хочется получать. Пожалуйста, всегда будьте аккуратны со своими эмоциями, берегите их и старайтесь получать только позитив.
Вчера много слушала про энергию и понимаю одно, что в жизни двигаюсь правильно, чем больше дел вы делаете, чем энергичнее вы по жизни, тем больше задач вы можете выполнить.
Есть люди, которые успевают как в стихах Барто, драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота, За кружок по рисованью тоже все голосовали, вот это про меня. Надо двигаться, движение это жизнь. Чем меньше в жизни событий, тем больше занимает подготовка даже мелочам и никогда нет сил, а когда день в движении, то подобные задачи решаются легко и на бегу.
Человек с высокой внутренней энергией оказывается постоянно включенным и находящемся в осознанном состоянии, нет лени или скуки, а присутствует постоянный интерес, жажда жизни и познание всего нового», — поделилась звезда.
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