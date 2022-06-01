Стильный total black: Бородина в кожаных мини-шортах и лоферах Prada щегольнула в Петербурге

Телеведущая на отдыхе с подругами отметилась в монохромном образе.

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она может похвастаться не только большим количеством поклонников, но и весомым заработком.

В соцсетях Ксения зарабатывает на рекламе. Она часто покупает себе люксовые обновки. После ухода многих зарубежных брендов даже телеведущая стала чаще закупаться в масс-маркете.

В последнее время Бородина редко сидит дома. Она успела отдохнуть в Дубае. А вот первый день лета телеведущая провела в Санкт-Петербурге. Она решила развеяться с подругами.

Телеведущая облачилась в кожаные мини-шорты и жакет оверсайз в тон. Лук дополнили лоферы Prada на тракторной подошве. Ксения сделала акцент на стройных ногах.

Примечательно, что подруги звезды также выбрали total black образы. А Бородина также показала, как носить шорты, чтобы выглядеть дорого. К такой же хитрости прибегала ранее Стеша Маликова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Идеальная совместимость», «Классный наряд», «Ноги очень красивые», «Выглядите роскошно», «После развода только хорошеете», «Это так стильно», «Лоферы прям отпадные», — прокомментировали пост подписчики.

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