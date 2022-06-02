«Стала экспериментировать с напитками какими-то спиртосодержащими»: Кеосаян – о Лазаревой

Телеведущая в последние месяца сделала несколько противоречивых заявлений о родной стране.

Телеведущий Тигран Кеосаян в эфире программы «Эмпатия Манучи» высказал свое мнение, что случилось с его бывшей подругой и коллегой Татьяной Лазаревой.

«Таня еще не совсем тогда сошла с ума. Этого вот всего не происходило. Она стала экспериментировать с напитками какими-то спиртосодержащими. Хрен ее знает, что с ней случилось. Она реально талантливая девка, яркая». Тигран Кеосаян

Напомним, что Татьяна Лазарева в феврале уехала на Украину для съемок. После она осталась в Киеве и начала высказывать свое мнение о событиях на Украине.

Позже Татьяна Лазарева отбывал в Испанию. Она заявила, что в ближайшие годы в России вряд ли появится.

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