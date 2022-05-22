«А там посмотрим»: оскандалившаяся Лазарева поехала к Хаматовой в Латвию

Осуждающая россиян актриса и телеведущая не раскрыла причину своей поездки.

С недавних пор актриса Чулпан Хаматова живет в Латвии. Она обосновалась в элитном экопоселке близ Риги, устроилась в Новый Рижский театр и запустила онлайн-курсы актерского мастерства.

Накануне в Латвию отправилась осуждающая россиян актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. В последнее время она живет в Испании и раздает интервью, в которых поливает грязью Россию. В своем микроблоге Лазарева опубликовала фото из аэропорта.

«Слетаю в Ригу, а там посмотрим», — написала Лазарева.

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Причину своего визита в Латвию, актриса не озвучила. Возможно, она решила навестить Чулпан Хаматову, за которую недавно заступалась в одном из своих интервью.

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