Кричащая на россиян Татьяна Лазарева внезапно обиделась на ответные слова

Юмористка Татьяна Лазарева неожиданно для своих поклонников проявила себя в этом году. Она уехала в Испанию с начала известных событий, где у нее есть в собственности недвижимость.
И обрушилась с теплых берегов Европы оскорблениями на своих соотечественников, пройдясь по матерям, которые якобы неправильно воспитывают своих детей, используя маты и ругань, кроме того, обвинила в алкоголизме.
«Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!» — не стала церемониться Лазарева.
Однако, когда речь зашла о ней, артистка неожиданно обиделась.
«Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун…» — вдруг заныла экс-жена Михаила Шаца в YouTube-шоу «ЖВЛ».
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