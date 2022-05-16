«Отказался общаться с беженцами»: критик Рудченко объяснил, почему Лазарева не будет на «Песне года»

По его словам, артист приостановил свою гастрольную деятельность.

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певец Сергей Лазарев с большей долей вероятности не будет ведущим «Песни года» в декабре.

«Лазарев показал себя определенным образом. Было нехорошо, когда ему предложили перед выступлением поехать и пообщаться с беженцами с Донбасса. Он категорически отказался. После этого его исключили из списка артистов, гастролирующих по стране». Павел Рудченко

Как заметил Рудченко, Лазарев не так давно принял решение приостановить свою гастрольную деятельность. Не исключено, что новым ведущим «Песни года» станет Александр Ревва, сообщает «Абзац».

Ранее ведущая Лера Кудрявцева заявила, что не знает о судьбе «Песни года». По ее мнению, пока нет ясности, состоится или нет вообще это мероприятие.

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