Кто может заменить Максима Галкина на программе «Лучше всех!»

Телезрители с нетерпением ждут, когда Первый канал объявит о новом ведущем рейтингового шоу.

Программа «Лучше всех!» на Первом канале стала одной из самых рейтинговых. Ранее, как писал Telegram-канал «Звездная пыль» со ссылкой на близкий к ситуации источник, съемки передачи не планировались раньше осени. Также уточняется, что на Первом канале пока еще не рассматривали вопрос о замене ведущего. Напомним, что программу о талантливых детях страны вел Максим Галкин, который с недавних пор обосновался в Израиле.

Судя по тому, что в сентябре муж Примадонны планирует гастроли за границей, возвращаться на родину с семьей он не спешит. Хотя сама Алла Пугачева говорила о том, что к Первому сентября, когда двойняшки Гарри и Лиза пойдут в школу, они обязательно вернутся обратно, не может же их замок в деревне Грязь пустовать вечность.

Интересно и другое, фолловеры Telegram-канала «Звездная пыль» подобрали своих кандидатов на место ведущего программы «Лучше всех!». Так, заменить Максима Галкина в передаче могли бы следующие медийные персоны: Алексей Ягудин, Дмитрий Дибров, Иван Охлобыстин, Александр Олешко, Илья Соболев, Дмитрий Нагиев и список постоянно пополняется.

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