«Много едим»: Долина в канареечном костюме и с сумкой Gucci отдохнула с Цискаридзе и Дружининым

Певица поделилась кадрами с домашнего застолья. Она побывала в гостях у Егора Дружинина и его жены. С ней была внучка Александра.

Лариса Долина является одной из самых известных артисток в России. Она прославилась как одна из лучших джазовых исполнительниц. Певица преподает в вузе и продолжает выпускать новые хиты.

В свои 66 лет она также часто экспериментирует с образами. Ей удалось похудеть больше чем на 20 килограммов. Теперь звезда часто носит мини-платья.

На днях Долина собрала гостей на теплоходе. Она в элегантном костюме презентовала открытие собственной Музыкальной академии.

Примечательно, что 31 мая певица отправилась в загородный дом. Она посетила особняк Егора Дружинина и его жены Вероники, которой недавно исполнилось 52 года. Среди гостей также был ее друг Николай Цискаридзе.

Лариса Александровна показала стол, на котором было много домашних блюд: банки с соленьями, салаты и горячее.

«Мы празднуем день рождения Никуши нашей любимой. Здесь собралась очень красивая компания! Мы очень много едим, потому что Ника наготовила на полк солдат! Егор делает вид, что все нормально», — сказала звезда.

Потом Долина предстала в канареечном костюме на природе. Ее лук дополняли алые кроссовки и поясная сумка Gucci. Певица отказалась от макияжа и сделала объемную укладку. Она обнялась со своей внучкой Александрой, которая была с друзьями.

«Сегодня у Сашки выпускной. Они играют в пейнтбол. Вот так незаметно пролетели 4 года. Какой ужас! Как дети быстро растут! Саша, иди ко мне! Все, она с меня ростом», — отметила звезда.

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