Весенний монохром: Кети Топурия предстала в трикотажном костюме пудрового цвета и с сумкой Bottega Veneta

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Уже длительное время она выступает на сцене и радует публику не только своим вокалом, но и яркими образами. Певица в свое время смогла похудеть.

Она признавалась в интервью, что носит наряды грузинских модельеров и сотрудничает с ним. Артистка занимается своим брендом одежды. Если на сцене ее можно увидеть в платьях и корсете, то в обычной жизни ее луки более комфортные.

Недавно Топурия побывала в гостях у Ольги Серябкиной и познакомилась с ее сыном. А вот потом майские дни она провела на гастролях в Казахстане. Артистка с собой взяла свитера и джинсы.

А вот накануне она покрасовалась в автомобиле. Певица отметилась в трикотажном костюме пудрового цвета с брюками клеш. Образ дополняла молочная сумка с мехом внутри Bottega Veneta.

«Ну все! Спасибо Казахстан! Мы домой», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Кети получила массу комплиментов. К слову, такие костюмы в тренде этой весной. «Красавица», «Какой наряд!», «Ну что за стильная штучка», «Кети, вы бесподобны», «В вас сочетается все хорошее», «Обожаю ваш стиль! Никогда нет промахов, что ни образ, то в самое яблочко», «Такая уютная! Любуюсь», — прокомментировали пост подписчики.

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