Семейный вечер: Нюша в мини-шортах отметилась с дочкой и пасынком в пустыне

Певица поделилась трогательными фото в первый день лета.

Нюша уже давно занимается музыкой. Она смогла стать одной из самых популярных певиц в России. Только спустя годы артистка призналась, что ее продюсером был папа Владимир Шурочкин — бывший музыкант группы «Ласковый май».

Она теперь всю себя посвящает семье. Вместе с мужем Игорем Сивовым артистка устраивает марафоны, зарабатывая в соцсетях.

Также Нюша растит дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя пока скрывает. Пара уехала с наследниками в Дубай, где теперь они живут. Певица постепенно восстанавливается после родов.

Также она намерена вернуться на сцену, поэтому шьет новые наряды. А на днях артистка провела вечер в пустыне с мужем, свекровью, дочкой и пасынком.

Она щегольнула в белых мини-шортах и рубашке оверсайз. Нюша оделась в одной гамме с Сивовым и Сибой.

«Сегодня первый день лета и день защиты детей. Я думаю, очень важно подавать деткам пример. Хочешь чтобы они ели полезную еду — поступай также. Хочешь чтобы они состоялись в жизни, нашли работу от которой будут получать удовольствие и хорошо зарабатывать — сделай также, покажи им пример. Хочешь чтобы ухаживали за своим телом — пусть видят сколько занимаешься ты. Давайте отпразднуем этот день тем, что начнем делать шаги и сделаем свою жизнь такой, какую желаем своему ребенку», — написала звезда.

Напомним, что у Сивова от первого брака двое сыновей. Они часто приезжают к нему в гости, дружат с сестрой и хорошо относятся к мачехе.

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