«Резвится все утро»: Нюша засняла, как маленький сын играет в детском шезлонге

Нюша является одной из самых популярных певиц в России. Она выпустила множество хитов. Артистка не намерена завершать карьеру, но в прошлом году она сделала перерыв в творчестве.

Тогда Нюша объявила о беременности. Вместе с мужем Игорем Сивовым она воспитывает дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у них родился сын.

Пока пара скрывает лицо малыша и его имя. Нюша обещала, что скоро познакомит его с обществом. Она привозила его в Москву, но потом они вернулись в Дубай, где теперь живет артистка.

Большую часть времени певице удается посвящать вечеринкам, делам и прогулкам. Но она порой жалуется, что на нее обрушиваются проблемы.

31 мая Нюша поделилась трогательными кадрами с детьми. Она засняла подросшего сына в детском шезлонге. Мальчик дрыгал ножками. За ним наблюдала сестра, которая играла рядом.

«Малыш сегодня резвится все утро. Очень ему удобно в той колыбельке», — отметила звезда.

Поклонники восхитились малышами. Многие были рады тому, что Нюша показала кадры с сыном, хоть и снова скрыла его лицо. «Такие классные», «Симба борется за внимание», «Ну что за красивая картина! Все вместе», «Малыш так быстро растет», — прокомментировали пост подписчики.

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