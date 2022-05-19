Нюша в мини-платье на молнии и модной куртке из денима устроила дефиле с маленькой дочкой

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она успела завоевать любовь зрителей. Многие восхищаются тем, как выглядит артистка. В 31 год она старается держать себя в форме. Хотя всего пять месяцев назад певица стала мамой во второй раз.

Она растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына, которого пока прячет от посторонних глаз. Вместе с мужем Игорем Сивовым она решила переехать в Дубай в феврале.

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Примечательно, что Нюша быстро обосновалась на новом месте. Она живет в просторных апартаментах, посещает вечеринки и готовится к возращению на сцену.

Певица нянчится с сыном, а вот ее дочка уже даже снимается в рекламе и сама зарабатывает деньги. На этот раз певица решила покрасоваться во время прогулки в новых нарядах. Она примерила черное мини-платье на молнии и куртку из денима, которая в тренде в этом сезоне.

Нюша продемонстрировала также двухцветную куртку-ветровку. К ней присоединилась дочка, которая щегольнула в пышном розовом платье. А потом Симба устроила целое шоу.

Свои наряды она решила показать, танцуя и прыгая перед камерой. У нее оказалось много нарядов в розовых тонах от футболок до худи. Также кроха покрасовалась в шортах горчичного цвета и солнцезащитных очках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка и ее наследница. Многие посчитали, что малышка растет артистичной, как мама, и даже повторяет ее движения.

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