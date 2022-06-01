«Монохром — моя любовь»: Собчак в юбке плиссе Gucci и с сумочкой Bottega Veneta появилась на показе

Ксения Собчак является известной журналисткой. Она уже много лет строит карьеру на телевидении. Блондинка всегда интересовалась модой. Она не скрывает, что со временем ее вкус в одежде изменился.

Теперь Ксения все чаще выбирает женственные платья и носит наряды зарубежных люксовых брендов. В этом году звезда не часто посещала светские рауты, поэтому припасла яркие луки для лета.

1 июня многие звезды провели время со своими детьми. Собчак, в свою очередь, с утра отправилась на съемки. Она не скрывает, что любит свою работу. В машине телеведущая похвасталась своим нарядом.

На ней была рубашка цвета капучино, юбка плиссе Gucci и модные мюли нюдового цвета со скошенным мысом. Образ дополнила бархатная сумка Bottega Veneta.

«Сегодня я королева бежевого! Спешу на съемочки. Украшение от любимой Наташи Зинько. Немножечко Cartier. Юбка Gucci. Еще босоножки-лопаточки от любимой Наташи Эвейк. С сумочкой ваще хорошо смотрится! Я же говорю, монохром — моя любовь», — хвасталась звезда.

А уже вечером в этом наряде Собчак оказалась на модном показе детской одежды Екатерины Давыдовой. Она сидела в первом ряду и наблюдала за юными моделями. Поклонники восхитились тем, как она выглядела.

«Такой приятный образ у Ксении», «Обувь зачетная!», «Выглядите роскошно», «Как всегда, на высоте и красивы», «Очень идут такие цвета! А вы в юбке вообще выглядите потрясающе», — стали писать подписчики.

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