В стиле Барби: Собчак в шортах-бермудах из денима и джинсовой куртке отметилась на аргентинских улочках

Телеведущая продемонстрировала образ с отсылом к 2000-м годам. Она проводит отпуск с мужем в Буэнос-Айресе.

Ксения Собчак является известной журналисткой и телеведущей. Она признавалась, что давно заработала целое состояние. При этом блондинка продолжает снимать новые передачи и брать эксклюзивные интервью у топовых знаменитостей.

Уже несколько лет она делает ремонт в новом доме. Также часто блондинка тратит деньги на путешествия. Не так давно она отдохнула в Куршевеле.

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Теперь отпуск Собчак проводит с Константином Богомоловым и друзьями в Аргентине. Накануне она покрасовалась в струящейся юбке и майке. Телеведущая выбирает образы, которые гармонично смотрятся в Буэнос-Айресе.

А теперь подруга запечатлела ее в шортах-бермудах из денима и джинсовой куртке. Ксения дополнила свой образ фиолетовыми очками. Наряд в стиле Барби начала 2000-х годов подчеркнул ее стройные ноги.

Примечательно, что Собчак отправилась в таком аутфите в ресторан. Она восхитила своим образом поклонников. Более того, тотал деним актуален в этом сезоне.

«Какой у вас крутой образ», «Ксения, вы слово помолодели на 20 лет в этом прикиде», «Ой, такие куртки были у всех в нулевых», «Как вы сногсшибательно выглядите», «Где только вы нашли такие шорты! Очень классно смотрится», «У моей куклы был такой наряд», «Какое точное попадание в образ», — прокомментировали кадры подписчики.

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