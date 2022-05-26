«Не лакшери еда, конечно»: Бородина засняла, как накормила дочку лапшой быстро приготовления

Телеведущая сама предложила Теоне отведать одно из самых дешевых блюд, которые обычно едят экономные студенты.

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она смогла стать не только знаменитой, но и богатой. Ксения покупает себе дорогостоящие люксовые наряды, на день рождения подарила себе квартиру в этом году, а отдыхать ей нравится на роскошных курортах.

Она зимой была на Мальдивах, а недавно звезда провела время в Дубае, где устроила шопинг. Балует она и своих детей.

У Бородиной подрастает дочка Маруся от первого брака, которая учится в престижной школе. А вот Теоне всего шесть лет. Телеведущая покупает им игрушки и наряды. Порой едят они в лучших ресторанах.

Но Ксения приучает их к быту. Недавно она принудила младшую дочку помыть посуду. А теперь она засняла, как девочка впервые ест лапшу быстрого приготовления, которую так любят студенты. А себе звезда заказала роллы.

«Теюша, какой „Доширак“ без майонезика. Здоровое питание у ребенка, да? Здоров же. Разбавляй хорошенько. Просто премия „Мать года“ уходит тете Ксюше. Ну расскажи свои впечатления про „Доширак“», — сказала Бородина. «Вкусно, но грустно», — заявила малышка. «Почему?» — уточнила у нее мама. «Не знаю. Так говорят», — пояснила Теона. «Ну да, не лакшери еда, конечно», — отметила телеведущая.

Поклонники отметили, что ничего страшного в этом нет. И хоть Ксения ждала волны хейта, мало кто написал ей негативные комментарии. «Все мы матери так иногда делаем», «А это и у меня любимое блюдо», «Какая она милая», «Ну что бы не говорили, а это вкусно», — прокомментировали пост подписчики.

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