Орбакайте в черном мини-платье с «огоньком» устроила посиделки с сыном, невесткой и стилистом Пугачевой

Певица отметила день рождения на сцене. После выступления ее ждали друзья и родные.

Кристина Орбакайте давно стала популярной исполнительницей. Она выросла в звездной семье, поэтому с малых лет оказывалась на сцене и видела артистов. Теперь Кристина снимается в кино и играет в театре.

Она также возобновила гастроли после пандемии. Певица успевает воспитывать дочку Клавдию с мужем Михаилом Земцовым. Она предпочла всю весну провести в России.

Накануне Орбакайте дала долгожданный концерт в Москве, который ей пришлось перенести год назад. В свой день рождения она пела и танцевала на сцене. Артистка сменила несколько образов. Она исполнила даже хит Аллы Пугачевой и поделилась словами своей мамы, которые многих растрогали.

После выступления за кулисами собрались друзья, которые пришли ее поддержать: Жасмин, Саша Савельева, Кирилл Сафонов, Игорь Гуляев — дизайнер и стилист Примадонны. Не смог пропустить это мероприятие и Никита Пресняков. Он пришел поздравить маму с женой Аленой Красновой, которая щегольнула в зеленом мини-платье на запах.

Орбакайте сменила концертный костюм на черное мини-платье с языками пламени. Она подчеркнула свои стройные ноги. Артистка выдохнула с облегчением, так как слишком долго ждала это концерт.

«Кристина, ты хоть присядь», — сказали ей друзья.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Лучшая», «Всегда умеешь удивить», «Просто крутая», «Кристина, вам всегда 18! Лучезарная красотка», «Как вы прекрасны! Ну всегда будете напоминать маму, но своя изюминка у вас точно есть», — прокомментировали пост подписчики.

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