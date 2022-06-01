Алла Пугачева без грима и шиньона ужаснула поклонников

73-летняя примадонна вызвала споры в Сети из-за внешности. Многие решили, что она резко постарела.

Алла Пугачева является одной из самых успешных и популярных певиц в России. Она уже редко дает концерты, так как решила на пении больше времени уделять семье. Однако интерес к артистке только растет.

Если раньше поклонникам удавалось наблюдать, как она растит Лизу и Гарри в замке, кокетничает в мужем Максимом Галкиным, то теперь у них нет и такой возможности.

Уже несколько месяцев Алла Борисовна находится в Израиле. Сначала она заверила, что приехала только на каникулы, но в итоге задержалась на курорте до осени.

Певица видится с друзьями и гуляет на природе. Накануне она поделилась видео, где сидит на скамейке в белых джинсах скинни и рубашке оверсайз. Пугачева была без макияжа. Она даже отказалась от укладки и шиньона. Из-под шляпки выглядывали сухие вьющиеся локоны.

Пользователи Сети были удивлены тому, что артистка так выглядит. Они привыкли, что даже в 73 года Алла Борисовна за собой ухаживает и делает нежный макияж.

На этот раз ее вид многих ужаснул. «Что-то вид не важный», Плохо выглядит«, «Ох, совсем плоха стала», «Ну вот, уехала и сразу возраст на лицо», «Воздух нисколько не омолодил», «Аллуся, страшно смотреть! Не взяли шиньон и косметику?» — стали писать подписчики.

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