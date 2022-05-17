С эффектом тонкой талии: Кети Топурия отметилась в мини-платье с изюминкой

Кети Топурия уже много лет выступает на публике. Она не скрывает, что ее поддержала даже Алла Пугачева, когда певица только стала солисткой группы «А’Студио». Теперь ее узнают не только благодаря вокалу, но и своему чувству стиля.

Артистка не боится экспериментировать с образами. Не так давно она провела время в Казахстане, где отметилась в джинсах и модном кардигане. А вот в Москву звезда приехала в трикотажном костюме пудрового цвета.

Обычно Кети предугадывает тренды. Не удивительно, что перед летом она решила похвастаться своими обновками. Певица обзавелась необычными платьями с изюминкой.

Спереди наряды выглядит словно топ и юбка, но сзади красуется молния. Артистка сначала покрасовалась в платье с алым низом и нежно-голубым верхом. А второе платье было черно-желтым. Благодаря разрезу, талия визуально выглядела осиной.

«Модель в разных цветах», — похвасталась звезда.

Поклонники пришли в восторг. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень интересное сочетание цветов, надо взять на заметку!», «Красотка», «Ну просто роскошно», «Загар особенно насыщенный», «Просто бесподобная», «Кети и ее лучок», «Ох, какие сочные тона», «Смотришься бесподобно», «Летом ты всех очаруешь», — прокомментировали пост подписчики.

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