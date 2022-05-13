«Горячий тренд»: Кети Топурия появилась на репетиции в ультрамодном свитере сезона

Певица Кети Топурия сейчас на гастролях в Казахстане. Солистка группы «А Студио» готовится порадовать своих поклонников и вовсю репетирует. На распевке артистка появилась в трендовом свитере сезона, который ранее рекомендовала всем модницам Эвелина Хромченко.

Топурия выбрала оверсайз-модель вязаного свитера с распустившимися петлями. Такой как раз и нужно выбирать, если моднице хочется быть в тренде и приковывать внимание окружающих.

«Гладкое вязание, которое выглядит так, как будто его вязала вручную подслеповатая бабушка — это супермодная история. Тренд «я учусь вязать» или тренд «я разбила очки» — это самый горячий тренд в вязании сезона», — рассказывала Эвелина Хромченко ранее.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!