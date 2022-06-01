«Платье коротковато»: стилист указала на модный промах Ольги Бузовой, обнажившей ножки в наряде в бельевом стиле

Поющая телеведущая Ольга Бузова в эти дни вовсю готовится представить свое шоу «Вот она я». Сутками дива пропадает на репетициях.

На одну из них Ольга Бузова явилась в наряде в бельевом стиле. Оценила аутфит звезды модный эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.

«Для появления на репетиции Ольга Бузова предпочла бельевой стиль, он актуален этим летом, как и в 2000-е годы, — отметила культуролог моды Надя Иванова. — Вполне симпатичный насыщенный красный цвет — он идет блондинкам. Интересный фасон с мягкими воланами на груди добавляет объем самой женственной части тела. Что меня смущает, так это длина платья. Создается ощущение, что оно Оле коротковато. Либо, в действительности, это не платье, а комбинация, и длина определяется тем, что она не должна выглядывать из-под платья Что касается грубых ботинок. Сейчас есть такой тренд — сочетание брутальной обуви с романтичными платьями, поэтому все возможно. Единственное — мне не нравится цвет. Красный цвет очень критичен к выбору комбинаций. Я бы посоветовала к нему белый, а этот желтовато-грязный оттенок ботинок воспринимается таким на фоне яркого оттенка платья».

Стилист и культуролог моды Надя Иванова дала рекомендации по поводу того, какие аксессуары стоит подбирать к нарядам в бельевом стиле.

«Когда вы надеваете платья в бельевом стиле, очень важно подбирать аксессуары, чтобы не создавалось впечатление, что это домашнее белье. Например, это могут быть какие-то широкие колье, браслеты, серьги. Этих аксессуаров в образе Ольги Бузовой однозначно не хватает», — отметила Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.

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