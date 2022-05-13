«Элегантно и статусно»: жена Вдовина поддержала комбинезон из денима сумкой «Шанель» и ремешком «Диор»

Телеведущая Елена Николаева — девушка очень модная. В ее микроблоге часто появляются фотографии, на которых она предстает в интересных нарядах.

«Только заполучив внушительную гардеробную, я поняла, что моя любимая одежда — белая рубашка/футболка и голубые/синие джинсы. Из аксессуаров, обуви — разные ремни и классические красные лодочки», — призналась Елена Николаева.

Эту публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлена в стильном комбинезоне из денима и с черной сумочкой «Шанель». Оценила образ телеведущей модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Надя Иванова.

«Глядя на этот образ Елены Николаевой, можно догадаться, что она неплохо разбирается в трендах, модные журнальчики посматривает, — отметила стилист Надя Иванова. — Действительно, один из актуальных трендов сезона весна-лето — это тема комбинезонов и вообще а-ля рабочей одежды. Комбинезон — глобальный тренд, поскольку дает максимальный комфорт и минимализирует гардероб, то есть не нужно подбирать верх и низ. Не нужно думать над тем, сочетаются или нет брюки с блузой. Надел комбинезон, и, однозначно, все целостно и гармонично. Актуальна и тема денима именно вот такого — темного, насыщенного синего цвета. Поэтому, что называется, Елена здесь двух зайцев убила. Это с точки зрения фэшн-ориентации. А с точки зрения подбора аксессуаров. Они достаточно универсальны, спокойны. Я здесь вижу отсыл к хорошему минимализму 90-х годов. Аксессуары статусные — сумочка «Шанель», ремень «Диор». Все вполне хорошо подобрано. Альтернативой могли бы стать аксессуары в стиле 70-х годов. Например, можно было бы взять большую плетеную сумку, повязать на голову бандану, надеть массивные цепи или бусы, тяжелые, фольклорные браслеты. Образ был бы более ярким, вызывающим, в хорошем смысле этого слова. А так — вполне все гармонично, сдержанный кэжуал. Элегантно и статусно».

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.

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