Бузова в мини-платье засветила стройные ножки, покрытые синяками

Поющая телеведущая Ольга Бузова показала, чего ей стоит подготовка к шоу «Вот она я».

Экс-участница «Дома-2», телеведущая и певица Ольга Бузова в эти дни активно готовится к своему шоу «Вот она я». Идет финальная стадия репетиций, ведь мероприятие состоится уже в ближайшую субботу.

В своих соцсетях Ольга Бузова разместила видео, которым доказала, что подготовка к шоу — процесс нелегкий и местами даже травмоопасный.

В кадре Ольга Бузова, облаченная в мини-платье и бежевые грубые ботинки, демонстрирует свои стройные ножки. Только на этот раз она хвастается не их красотой, а показывает, как изуродовала их во время подготовки к шоу.

Все ноги Ольги Бузовой покрыты синяками — один больше и ярче другого. Но отказываться от репетиций из-за этого Ольга Бузова не намерена. Она готова принести в жертву свою красоту, лишь бы поклонники остались довольны шоу.

«Ножки принцессы поехали на «репу». Ой, какой этот стал большой, а был маленький. Что у нас там от синяков? Что надо?» — задается вопросом в кадре Ольга Бузова.

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