Адресовано Антону Гусеву? Приятель Виктории Романец из Канн показал неприличный жест

Бывшая участница «Дома-2» Вика Романец готовится к разводу с Антоном Гусевым после пяти лет брака. Брюнетка уличила мужа в измене, купила билеты не самолет и уехала отдыхать во Францию, где у нее есть друзья.

На фешенебельных курортах Вика Романец пытается забыть мужа-изменщика и излечиться от боли, которую он ей причинил. Судя по всему, и первое, и второе у Вика получается качественно.

На фото, которыми звезда «Дома-2» делится в микроблоге, она сияет от счастья и излучает позитив.

Виктория Романец поделилась совместным с друзьями снимком. В кадре она лучезарно улыбается, сделав руками «сердечко». А ее приятели-мужчины, предприниматели из Канн, показывают неприличный жест со средним пальцем.

Кому он адресован, можно только догадываться. Не исключено, что расчет на то, что эти кадры увидит Антон Гусев. Вика Романец его не заблокировала.

«Тут ребята совсем другие, очень добрые и позитивные, как вы видите», — подписала кадр Виктория Романец.

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