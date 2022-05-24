Горячий хит лета: Бородина в костюме-тройке с узкими брюками цвета апельсина покрасовалась на фотосессии

Ксения Бородина — частая гостья на вечеринках и светских раутах. Ведущая шоу «Дом-2» еще год назад предпочитала проводить вечера дома, но после развода с Курбаном Омаровым она решила изменить жизнь и наверстать упущенное.

Ксения теперь ходит на светские рауты. А после участия в «Ледниковом периоде» она постройнела. Звезда часто покупает себе обновки. Во время поездки в Дубай она закупилась модными, люксовыми нарядами.

24 мая Бородина поделилась кадрами из фотосессии. Если год назад она любила носить луки в зеленом цвете, то теперь у нее появился новый фаворит — оттенок апельсина.

Телеведущая примерила костюм-тройку с узкими брюками. Она дополнила образ босоножками на шпильке. Ксения подчеркнула стройную фигуру. Она распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах. Звезда позировала перед камерой, сняв жакет.

Поклонники восхитились нарядом. Многие отметили, что ей идет оранжевый цвет, который стилист называют хитом этого лета. «Красивая и цвет очень идет», «Очень круто», «Цвет офигенный», «Шикарная», «С каждым годом все моложе и круче выглядите», «Яркий образ, вам к лицу», «Красотка, как всегда! Ксюша, очень скучаю по вам с дочками», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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