Приехала с подругами: Бородина в косухе и джинсах с подворотами отметилась в Санкт-Петербурге

Ксения Бородина давно стала частью отечественного шоу-бизнеса. Она ведет одно из самых скандальных шоу «Дом-2». Телеведущая длительное время состояла в браке с Курбаном Омаровым.

Теперь они находятся в разводе. Ксения призналась, что раньше посвящала свободное время семье. Теперь вечерами она видится с подругами, а также посещает премии и красные дорожки.

Недавно Бородина отдохнула в Дубае. Она даже купила там квартиру на стадии котлована. А вот после выходных, проведенных с дочками, телеведущая решила уехать в Санкт-Петербург.

Она поделилась кадрами с вокзала. Ксения облачилась в джинсы с подворотами и черную косуху. Она покрасовалась с чемоданом Louis Vuitton на перроне. С ней были ее подруги.

Поклонников удивило, что телеведущая уехала без детей. Другие заметили, что у всех подруг звезды одинаковые чемоданы, которые стоят сотни тысяч рублей. Хейтеры посмеялись над Бородиной из-за этого.

«Приехали купить еще один такой чемодан?», «Когда на одно лицо и оделись в одном магазине», «Какое фото классное. Запах поездов аж почувствовала», «Ксюша без пафосных фото не может», «Такой простой наряд и такой дорогой чемодан», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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