«Третий зритель»: Шепелев подловил сына Платона рядом со сводной сестрой и младшим братом

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал всех своих детей на одном фото.

Шоумен Дмитрий Шепелев – многодетный папа.

Он считает своей дочку возлюбленной Екатерины Тулуповой Ладу, воспитывает сына Платона от отношений с ныне покойной певицей Жанной Фриске и годовалого Тихона.

Третий ребенок на двоих и первый общий малыш Шепелева и Тулуповой появился на свет в марте 2021 года.

Сейчас Тихон пытается влиться в коллектив старших детей. В микроблоге Дмитрий Шепелев показал, как малыш сел рядом с Платоном и Ладой, чтобы составить им компанию – те смотрели телевизор.

«Есть третий зритель», — подписал кадр Дмитрий Шепелев.

Поклонники восхитились трогательным снимком сестры и братьев.

«Ну, какая милота! Вы счастливые родители», «Самые любимые макушки для родителей», «Все в сборе, класс», — высказались в Сети.

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