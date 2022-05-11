«Дети стали настолько взрослыми»: Шепелев запечатлел гуляющих вдвоем сына Платона и падчерицу Ладу

Телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске.

У избранницы Дмитрия Шепелева Екатерины Тулуповой есть дочь Лада, девочка — ровесница Платона. Сводные брат с сестрой очень дружны.

В микроблоге Дмитрий Шепелев показал совместное фото Платона и Лады, которое сделал издалека во время каникул в Карелии.

Телеведущий сообщил, что подрастающие Платон и Лада вовсю стараются сепарироваться от взрослых и предпочитают проводить время вдвоем или в компании сверстников.

Дмитрий Шепелев дал понять, что приветствует подобное поведение.

«Оказалось, что дети стали настолько взрослыми, что классно провести каникулы для них означает — на улице, с новыми друзьями и желательно без родичей. Что-то типа «пап, я гулять» — и как ветром сдуло до темна. Я сначала даже расстроился: как же так, вроде приехали отдыхать вместе. Но быстро понял, что значит, я теперь тоже могу смотаться до позднего вечера, по своей программе. Господи, ну наконец-то!» — поделился Дмитрий Шепелев.

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