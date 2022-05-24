Блондин с голубыми глазами: редкое фото младшего сына Шепелева, доказывающее, что он не похож на папу

Избранница телеведущего Дмитрия Шепелева, Екатерина Тулупова, поделилась в микроблоге редким фото младшего сына Тихона.

Она запечатлела мальчика во время игры в сухом бассейне. Маленький Тихон «окопался» среди разноцветных шариков. От удовольствия малыш высунул язык.

Снимок Тихона портретный, так что его хорошенькое личико можно рассмотреть во всех деталях. У Тихона голубые глаза и светлые волосы, он блондин, как и его мама Екатерина Тулупова.

Интересно, что Тихон совсем не похож на своего отца Дмитрия Шепелева. Стоит отметить, что и старший сын телеведущего Платон тоже похож на свою маму, ныне покойную певицу Жанну Фриске.

Напомним, сын Шепелева и Тулуповой появился на свет в марте 2021 года. Малышу уже год и два месяца. Звездные родители крайне редко показывают наследника в социальных сетях.

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